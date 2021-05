Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 00:01



A rotina dos moradores do Jardim Cipreste, em Santo André, tem sido a mesma há cerca de três meses: nos dias úteis, por volta das 18h, começam as falhas no fornecimento de energia elétrica. O “pisca-pisca”, como falaram os consumidores, pode durar até 20h, 22h, às vezes, acontece até de madrugada. O resultado são eletrodomésticos e eletroeletrônicos queimados, jantares atrasados, banhos adiados e muita dor de cabeça.

Cansado dos mesmos problemas, um grupo de cerca de 20 pessoas esteve na manhã de ontem no posto de atendimento da Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Grande ABC, para protestar. Segundo os consumidores, as falhas no fornecimento já ocorrem há quase dois anos, mas se agravaram nos últimos meses.

O presidente da Associação de Moradores do Jardim Cipreste, Ademar Luiz Machado, 55 anos, afirmou que a manifestação foi organizada porque os clientes cansaram de abrir protocolos de reclamação na empresa sem ter a solução dos problemas. “A gente só vai sair daqui hoje (ontem) com uma solução”, afirmou. A autônoma Cláudia da Silva, 33, afirmou que, além de perder um televisor smart (com acesso à internet) e um home teather (aparelho que amplifica o som), precisou cancelar o curso de inglês que fazia à noite, com aulas on-line. “Foi impossível continuar com as aulas, porque toda noite falta luz”, afirmou.

A costureira Catarina Geovaneli Lopes, 65, perdeu um frigobar há uma semana. “Fora as lâmpadas, que estão sempre queimando. Dá seis da tarde, a gente vai ficando sem luz até oito da noite”, afirmou. O aposentado João José de Espíndola, 60, também perdeu um micro-ondas e, apesar de não ter chegado a tentar o reembolso, já teme pela burocracia.

Excesso de documentação também tem enfrentado o motorista aposentado Francisco Lima Barreto Falcão, 69, que há quase um ano pede que a empresa instale mais dois relógios medidores no seu imóvel, para separar o consumo da sua residência e da casa dos filhos, que moram no mesmo quintal. “Tudo que eu tinha que fazer já fiz, mas não consigo que eles resolvam isso”, reclamou.

O presidente da associação foi recebido por representante da Enel, que não quis falar com o Diário, mas conversou com moradores. Após a reunião, Machado afirmou que a Enel se comprometeu a analisar os casos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos queimados e dar retorno para os prejudicados. Também se comprometeu a enviar técnicos para avaliar as instalações. “Se não resolverem, a gente volta e com mais gente ainda”, afirmou o presidente.

Em nota, a empresa diz que já agiu para resolver o problema. “No último dia 14, profissionais da concessionária estiveram no Jardim Cipreste e realizaram a manutenção em um equipamento de proteção que distribui energia para os moradores da região. A distribuidora informa também que realiza constantemente ações de manutenção em toda a sua área de concessão, inclusive nos bairros do (Grande) ABC. O indicador DEC, que mede duração das interrupções por cliente, caiu de média de 11,72 horas, em 2017, para 7,52 horas, em 2020, uma redução de 35,8%.”