Do Dgabc.com.br



28/05/2021 | 00:01



A Prefeitura de Diadema finalizou ontem a limpeza da Praça das Nações, formada pelo quadrilátero das ruas Itália, Índia, Venezuela e Irlanda, entre a UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim das Nações e a Escola Municipal Manoel Fiel Filho. Equipes do Jogue Limpo com Diadema realizaram serviços gerais de limpeza, poda, roçada, capinação e pintura de guias, muretas e degraus.

Além da praça, foram beneficiadas a área externa da UBS Jardim das Nações e demais ruas do entorno. Os trabalhos de zeladoria duraram cerca de dez dias.

A intervenção também retirou tapumes, containers e materiais de construção (pedra e areia) que ficaram abandonados no local. As barreiras retiradas impediam a circulação de pessoas, dificultavam a limpeza e a visibilidade da praça, prejudicando também a segurança do local.

“Essa praça é maravilhosa e precisa ser bem tratada, porque a região é bem carente de áreas verdes. Por isso, toda a vizinhança está sempre de olho para não deixar jogar lixo aqui”, disse a moradora Mônica Bauduin. “Para ficar ainda melhor, seria legal que a Prefeitura providenciasse a instalação de lixeiras, iluminação e manutenção da quadra”, reinvidicou.

A campanha Jogue Limpo com Diadema atendeu, em três meses, cerca de 20 praças da cidade. Só das vias públicas, o programa já recolheu mais de 11 mil toneladas de resíduos despejados irregularmente. Para enfrentar esse problema, a Prefeitura está intensificando a fiscalização e divulgando os ecopontos.

“Parabenizo a moradora Mônica e demais vizinhos da praça. Todos estão em sintonia com a campanha Jogue Limpo com Diadema quando auxiliam na limpeza pública da cidade. Mais uma vez, destaco que é fundamental conhecer e usar os ecopontos que são apropriados para receber entulho, bagulhos e outros resíduos”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Wagner Feitoza, o Vaguinho.

O prefeito José de Filippi Júnior (PT) visitou ontem a praça e destacou a importância do cuidado com a limpeza. “A Prefeitura criou o Jogue Limpo com Diadema e está fazendo a parte dela. Mas todos nós precisamos trabalhar juntos para manter a cidade limpa”, disse o chefe do Executivo.