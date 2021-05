Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 00:01



As prefeituras de Santo André e São Bernardo decretaram toque de recolher a partir de segunda-feira com intuito de diminuir a circulação de pessoas nas cidades no período noturno e, consequentemente, conter o avanço da pandemia da Covid. A medida já havia sido tomada anteriormente e foi avaliada como positiva pelas administrações. Assim, do dia 31 de maio até 14 de junho, o transporte público não vai funcionar das 22h às 4h e haverá barreiras sanitárias para fiscalizar pessoas e veículos que estejam circulando sem necessidade.

O toque de recolher já havia sido decretado quarta-feira pelo governo do Estado, das 21h às 5h, mas não previa a suspensão do transporte público. As regras estaduais, que incluem os horários limites para o funcionamento de estabelecimentos considerados não essenciais, seguem valendo em toda a região. As determinações impostas por Santo André e São Bernardo tornam mais rígidas as normas do Palácio dos Bandeirantes e entram em vigor uma hora depois para que os trabalhadores que dependem dos ônibus municipais possam retornar para casa. As restrições das cidades não interferem no funcionamento do transporte intermunicipal.

De acordo com a Prefeitura de Santo André, não haverá aplicação de multa para quem descumprir as regras, mas a fiscalização vai agir para impedir qualquer tipo de aglomeração entre 21h e 4h. “Uma hora depois que os estabelecimentos comerciais estiverem fechados vamos restringir a circulação de carros e pessoas. É uma medida necessária para a gente brecar essa curva (de contaminação), como fizemos em março. As medidas funcionaram e por isso vamos repetir. As pessoas têm muita consciência que a partir de certo horário é melhor ficar dentro de casa”, comentou o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) durante live em suas redes sociais.

São Bernardo também promete fiscalização pesada. De acordo com a Prefeitura, “devido ao aumento da ocupação de leitos registrado nos últimos dias, vamos adotar novas medidas de restrição para contenção da Covid, a partir do dia 31 de maio. Barreiras policiais serão feitas em pontos estratégico pela GCM (Guarda Civil Municipal) para fiscalização das medidas, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Com isso, as atividades comerciais ficam autorizadas a funcionar até as 21h. Além disso, será proibida a prática de esportes coletivos em áreas públicas e privadas, lutas de artes marciais e o funcionamento de saunas e vestiários”.

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) pediu ajuda para a população para que não tenha que adotar medidas ainda mais severas. “Estamos aplicando o toque de recolher para não ter que fechar tudo. É importante ver as atividades funcionando, mas todo mundo precisa colaborar e respeitar os protocolos. Por enquanto não há interrupção de nenhum setor, desde que não piores os indicadores”, disse.