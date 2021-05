Obituário - 28 de maio de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/05/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Eugênio Paulo, 93. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Estelita Inácia da Conceição, 87. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Doná Neves, 80. Natural de Birigui (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Hamilton Antonio dos Santos, 79. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Santos Carneiro, 79. Natural de Araxá (Minas Gerais). Residia no Cj. Hab. Teotônio Vilela VI, em São Paulo, Capital. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Ivo Kespers, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Escrevente de cartório. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Mauro Leme da Silva, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurenice Gomes da Cruz, 67. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Valdelice Silva Santos, 67. Natural de São Felipe (Bahia). Residia no Jardim Pirajussura, no Taboão da Serra (São Paulo). Dia 24, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Eduardo Cugolo, 66. Natural do bairro do Ipiranga, São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 24, em Santo André. Memorial Phoenix.

Joaquim Humberto da Silva, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cecília Merola Marques, 57. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Autônoma. Dia 24, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Pedro Oliveira de Almeida, 62. Natural de Marialva (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilma de França, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Henrique Ferreira, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Aparecida Ribeiro do Valle, 94. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.

Maria de Carvalho Souza, 92. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Serra do Ramalho (Bahia).

Leodona Nogueira Fernandes, 87. Natural de Catarina (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Georgio Cunial, 84. Natural da Itália. Residia no bairro Colônia, em Jundiaí (São Paulo). Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Euclides Bertaglia, 79. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Marques de Oliveira, 78. Natural de Nazaré (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Minolu Yamada, 73. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Cemitério Parque dos Ipês, em Jundiaí (São Paulo).

Creusa de Jesus Paiva, 73. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Oscar Cernoski, 69. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Amauri Pereira Goulart, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

José Capitani, 89. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia na Vila Maria Leonor, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Rita de Barros Foganholi, 84. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

José Cesário da Silva, 73. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Maria das Graças Silva, 66. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

José Balbino Gomes, 64. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Sebastião Monteiro Filho, 63. Natural de Antas (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Romilda de Oliveira Santos, 57. Natural de Califórnia (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Fátima Aparecida Padovino de Moura, 54. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Jane Maciel Leme, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério Municipal.

Edson Paulo, 45. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia no bairro Macuco, em Santos (São Paulo). Dia 24, em Diadema. Cemitério Areia Branca, Municipal de Santos (São Paulo).

Jaciara dos Santos Serra, 39. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

M A U Á

Maria Ana da Silva, 84. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Elisa Gomes Claro Nunes, 62. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Walda Andrili Abraham, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério São José.

José Centurion Sanches, 93. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São João Batista, em São Paulo, Capital.

Ircema Mathias Mlta, 90. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Manoel da Silva, 80. Natural de Piraju (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Izabel Ferreira Lima, 76. Natural de Iara (Ceará). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Mario Martinho Ferreira, 67. Natural de Portugal. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Osvaldo Rodrigues Pinto, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Oásis, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Silval Aparecido Mendes, 49. Natural de Ubiratã (Paraná). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Wanderlei Rodrigues Barbosa, 48. Natural de Nova Aurora (Paraná). Residia no bairro Itapuã, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Elisangela Tomaz Rodrigues, 44. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.