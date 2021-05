Diadema aprova isenção de ISS a trabalhadores do transporte escolar

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 21:17



A Câmara de Diadema aprovou nesta quinta-feira, em dois turnos e em definitivo, projeto do governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) que concede remissão e isenção de impostos a perueiros escolares em 2022.



O texto, aprovado por unanimidade na casa, permite que trabalhadores do transporte escolar no município possam ser isentos do pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) no atual exercício e que tenham perdoadas as dívidas relacionadas ao tributo de 2020.



O projeto atende à reivindicação da categoria, que desde o ano passado se viu afetada financeiramente por conta da paralisação das aulas presenciais. Segundo o projeto, eventuais impostos de 2020 que já tenham sido pagos serão compensados no tributo de 2022.