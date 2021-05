Água Santa empata com o Rio Claro e garante acesso de volta à elite

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 20:27



Bateu e voltou. Depois de dez meses do rebaixamento, o Água Santa estará de volta à Série A-1 do Campeonato Paulista em 2022. Na noite desta quinta-feira, 27, no Estádio 1º de Maio, o Netuno empatou por 2 a 2 com o Rio Claro pelo segundo jogo da semifinal da Série A-2 e se garantiu na decisão do torneio - aguarda o vencedor de Oeste e São Bernardo FC, que se enfrentam ainda nesta noite, em Barueri.

Depois de vencer por 2 a 0 no Interior, o Água Santa entrou em campo com a missão de administrar a vantagem. E apesar da necessidade do Rio Claro de marcar gols, foi o Netuno que comandou as ações na primeira etapa. O técnico Sérgio Guedes, que levou o que tinha de melhor a campo, teve de fazer uma substituição precoce: Renato Júnior sentiu lesão e Bambam foi a campo. E o atacante mostrou ter estrela. Aos 36 minutos, após cobrança de escanteio, ele mandou para o gol; a bola desviou na zaga, Rafael Pascoal tentou puxar a tempo, mas ela havia cruzado a linha: 1 a 0.

Na segunda etapa, como não poderia ser diferente, o Rio Claro partiu com tudo para cima. E logo aos três minutos Cesinha mandou da entrada da área, igualando o placar. A equipe do Interior manteve a pressão e, praticamente na sequência, Jair parou no travessão. O Netuno passou a catimbar, esperando o relógio correr. E, melhor do que isso, conseguiu fazer o segundo gol. Aos 33, Rhuan recebeu na entrada da área, cortou o marcador e soltou a bomba; a redonda ainda bateu na trave antes de entrar.

Enquanto o representante de Diadema fazia de tudo para ganhar tempo, o Rio Claro - sem mais nada a perder -, se manteve na ofensiva. E, aos 42, Maikon Aquino brigou pela bola, que sobrou para Thiaguinho empatar novamente. Os rioclarenses precisariam, então, de mais dois gols para levar aos pênaltis. Mas era tarde demais. O Netuno só esperou o apito final para explodir de alegria: o Água Santa voltou!



"É muita emoção, um time que tenho carinho enorme e agora vamos ver o que vai acontecer. Quero fazer história no clube e ser campeão. Ano passado a gente não deixou o clube onde deveria, que era na Primeira (Divisão), então é muita emoção voltar à elite do Paulista", declarou Dada Belmonte ao SporTV após o apito final.