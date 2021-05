Após lesão diante do River, Cássio e Cauê fazem tratamento médico no Corinthians

27/05/2021 | 20:15



Após deixarem o gramado da Neo Química Arena machucados, durante a goleada, por 4 a 0, sobre o River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, Cássio e Cauê foram examinados, nesta quinta-feira, pelo departamento médico do Corinthians. Sem lesões graves, os dois jogadores iniciaram tratamento no CT Joaquim Grava.

O goleiro, que sentiu uma fadiga no músculo adutor da perna direita no jogo de quarta-feira, fez um trabalho interno e deve ir ao campo nesta sexta-feira. Já Cauê, com um trauma no tornozelo direito, passou por exames e não teve nenhuma fratura constatada. O atleta iniciou sessões de fisioterapia.

O técnico Sylvinho, que vai orientar pela primeira vez a equipe no banco de reservas, domingo, às 18h15, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, comandou um treinamento coletivo em campo reduzido. Na última parte da atividade, o treinador trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas.

O lateral-direito Matheus Alexandre, que retornou de empréstimo da Inter de Limeira, participou do treino, assim como os zagueiros Robert e João Tornich das categorias de base. Já o meio-campista Otero foi liberado para se apresentar à seleção venezuelana para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022.