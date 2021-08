Dubai está aberto para brasileiros; voos diretos foram retomados

Redação

11/08/2021



Dubai está aberto para brasileiros. Para entrar no destino mais turístico dos Emirados Árabes, ao lado de Abu Dhabi. basta apresentar um teste PCR negativo para coronavírus, realizado em até 72h antes do embarque, e contratar um seguro viagem.

No início de agosto de 2021, a Emirates, única companhia que realiza voos diretos desde São Paulo e Rio de Janeiro para Dubai, voltou a operar a rota. Outra opção para chegar ao emirado é fazer conexão em outros locais a partir de voos operados por outras companhias, a exemplo de Qatar Airways ou Turkish Airlines.

Se a ideia é fazer apenas conexão em Dubai rumo a outros destinos, como as desejadas ilhas das Maldivas, também é possível embarcar de São Paulo ou Rio de Janeiro via Emirates, respeitando todas as regras estabelecidas pelos destinos finais.

Com a pandemia sob controle, Dubai está aberto para brasileiros e pessoas de diversas outras nacionalidades. Uma série de protocolos de segurança, porém, continuam em vigor por lá.

“Acreditamos que nossos esforços não só possa proporcionar uma experiência otimizada para nossos visitantes, mas também garantam sua saúde e a de suas famílias, cimentando ainda mais a confiança que nossos hóspedes tiveram até agora em Dubai”, afirma Helal Saeed Almarri, Diretor Geral do Turismo de Dubai.

De acordo com as medidas revisadas pelo governo local, eventos e atividades estão sendo realizados em restaurantes, cafés e shoppings de forma experimental. Para isso, todos os funcionários dos estabelecimentos liberados tiveram que tomar vacina contra covid-19.

Confira os requisitos para entrada de brasileiros em Dubai

Neste momento, Dubai está aberto para brasileiros desde que:

Apresentem teste PCR negativo de covid-19 , realizado até 72 horas antes de embarque. Ele pode ser impresso, em inglês ou árabe, com QR code válido. Uma vez no destino, os passageiros devem repetir o teste, seguido de dois outros exames de PCR nos quatro e oitavo dias do período de quarentena.

, realizado até 72 horas antes de embarque. Ele pode ser impresso, em inglês ou árabe, com QR code válido. Uma vez no destino, os passageiros devem repetir o teste, seguido de dois outros exames de PCR nos quatro e oitavo dias do período de quarentena. Baixem o aplicativo DXB COVID-19 na chegada aos aeroportos em Dubai e forneçam todas as informações exigidas.(Android ou Apple)

na chegada aos aeroportos em e forneçam todas as informações exigidas.(Android ou Apple) Façam um seguro viagem específico para covid-19 , como os cotados aqui.

, como os cotados aqui. O visto de entrada é emitido gratuitamente na chegada a Dubai.

Obs: reportagem atualizada em 11 de agosto.