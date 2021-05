Para conseguir aprovação de série documental, príncipe Harry teria enganado a Rainha Elizabeth II

27/05/2021 | 16:10



Como você viu, a série documental The Me You Can't See tem dado o que falar! A produção, que conta com Oprah Winfrey e príncipe Harry, tem trazido revelações sobre a vida pessoal dos apresentadores. Entretanto, de acordo com o site britânico Daily Mail, a Rainha Elizabeth II foi enganada pelo neto para aprovar o projeto. Eita!

Segundo uma fonte próxima à realeza britânica, a monarca concordou com The Me You Can't See em 2018. Na época, o Duque de Sussex teria dito que a série falaria sobre saúde mental, mas omitiu que iria detalhar sua vida pessoal.

- Aqueles em torno da rainha e do príncipe Charles estão absolutamente pasmos com o que aconteceu. É uma questão de confiança e, honestamente, tudo isso está por um fio no momento. Todos dentro dos círculos do palácio têm nada além de compaixão pelo trauma e pela vida conturbada de Harry; mas há tristeza e desconforto por ele compartilhar isso em um programa de televisão internacional, revelou a fonte.