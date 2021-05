Fátima Bernardes manda recado ao vivo para Bráulio Bessa

27/05/2021 | 15:10



Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, dia 27, a apresentadora aproveitou o espaço da atração para mandar um recado para Bráulio Bessa que teve que ser internado por conta de testar positivo para o novo coronavírus.

Bráulio, que você se recupere logo e que você possa estar logo aqui com a gente declamando seus poemas, que inspiram tanta gente e nos emociona. Estamos todos aqui nessa corrente positiva para a sua recuperação.

Para quem não sabe, foi compartilhado nas redes sociais oficiais do poeta que ele acabou realmente testando positivo no dia 16 de maio e só agora precisou ir parar no hospital e consequentemente na UTI.

Assim como Fátima Bernardes, nós também estamos torcendo para que ele melhore logo!