Jennifer Lopez e Ben Affleck planejaram anunciar o namoro pelo Instagram, mas os paparazzi atrapalharam

27/05/2021 | 15:10



Jennifer Lopez e Ben Affleck estão vivendo um romance novamente, 20 anos depois! O affair veio pouco após a cantora colocar um fim em sua relação com Alex Rodriguez. Agora, segundo informações da Page Six, o mais novo casal estava com planos de oficializar a união por meio do Instagram - mas logo desistiu da ideia.

De acordo com a publicação, a ideia era anunciar de uma forma mais tranquila, porém as fotos de flagras dos dois juntos feitas por paparazzi foram reveladas antes ao mundo. Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Ele ficou na casa dela [em abril], e ela planejava anunciar que eles estavam juntos novamente no Instagram. É tudo uma questão de tempo com ela.

Falta ainda anunciar oficialmente a volta de Bennifer, porém ambos têm dado dicas do envolvimento e já não tentam mais esconder que têm passado mais tempo juntos em Montana e Miami, nos Estados Unidos.

Além de flagras em uma mesma casa onde estão hospedados, eles já foram vistos andando juntos de carro e até mesmo frequentando uma mesma academia. Mesmo assim, ainda não se sabe qual o status do relacionamento e o quão sério eles estão:

- São pessoas que não gostam de ficar sozinhas e ela gosta muito dele. Eles têm uma longa história, acrescentou outra fonte.