Wesley Safadão cita Gabriel Diniz dois anos após a morte do cantor: Nunca vou te esquecer

27/05/2021 | 14:11



O acidente aéreo que culminou na morte do cantor Gabriel Diniz completa dois anos nesta quinta-feira, dia 27. Em homenagem ao artista, uma live especial com sete de seus maiores sucessos será exibida nesta data, durante à noite, em seu canal oficial do YouTube.

Uma missa será transmitida às 18 horas, e a live terá início às 20 horas. Luka Bass, antigo produtor musical e amigo de Gabriel, será o vocalista do especial, e os músicos que trabalhavam com o cantor também estarão presentes. Sobre o assunto, o pai de Gabriel, Cizinato Diniz, afirma:

- A ideia da homenagem surgiu para que o público matasse um pouco da saudade do meu filho, um presente para os fãs do Gabriel.

Durante a homenagem, será leiloada uma peça de roupa que Gabriel usou no casamento do amigo Carlinhos Maia. A ação será comandada pelo Leilão Paraíba e o dinheiro arrecadado irá para o Centro de Atividades Especiais Helena Holanda (CAEHH), que atua há mais de 20 anos em João Pessoa, com atendimento às pessoas com deficiência e idosos.

A morte de Gabriel Diniz marcou a família, fãs e amigos. No Twitter, Wesley Safadão lamentou:

Dois anos sem meu irmão Gabriel Diniz, quanta saudade, nunca vou te esquecer eterno GD!