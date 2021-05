Ivete Sangalo chora ao receber homenagem do projeto Mães da Favela

27/05/2021 | 14:10



Ivete Sangalo se emocionou em sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, dia 27. A cantora, que completa 49 anos de idade nesta data, foi homenageada com um clipe feito pelo projeto Mães da Favela, onde mães de comunidades carentes cantaram uma versão diferente da música Agora Eu Já Sei, composta pela própria Veveta durante sua gravidez de Marcelo, hoje com 11 anos de idade.

- Eu tento me colocar nessa situação para entender a impotência que é uma mãe ver um filho passar fome. E isso me movimenta muito, porque eu como mãe, sei exatamente o que eu desejo para os meus filhos. E são muitas mães que querem a mesma coisa, querem a potência da vida para os seus filhos, e não é justo que você não possa, quando você é interceptado a todo o momento a realizar aquilo que você está disposta a realizar., desabafou a estrela.

Emocionada, Ivete confessou que um de seus maiores prazeres é poder ajudar de forma direta ou indireta, já que muitos de seus fãs também criaram mobilizações para amparar o próximo.

- Eu fico muito feliz de ser uma artista, de conseguir mobilizar pessoas e fazer movimentos muito íntimos e de realização que me fortalecem, que de fato são enérgicos. Eu agradeço a essas mães todas, estamos juntas.

Fofa, né?