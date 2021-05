Santo André e São Bernardo decretam toque de recolher a partir de segunda-feira

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 12:02



Atualizada em 12h38

As Prefeituras de Santo André e São Bernardo divulgaram ontem que vão retomar o toque de recolher noturno, a partir da próxima segunda-feira (31). A restrição, nas duas cidades, estabelece que o transporte coletivo municipal terá suas atividades suspensas das 22h às 4h. Além disso, neste horário também ficará restrita a circulação de pessoas e veículos, inclusive, não será permitido o funcionamento de estabelecimentos comerciais, com exceção dos casos de necessidade, urgência e emergência. Essa medida ficará em vigor até o dia 14 de junho.

As medidas foram impostas depois do alerta do aumento de casos da Covid nos municípios. As restrições foram divulgadas ontem por meio das lives realizadas pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e pelo chefe do Executivo Orlando Morando (PSDB), que ainda lembrou que no município de São Bernardo, em uma semana a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) subiu 20% em uma semana, atingindo 61%.

DEMAIS CIDADES - A Prefeitura de Diadema informou que segue as recomendações do Plano São Paulo, do governo do Estado e que mantém Decreto Municipal nº 7.942 em vigor, no qual, fica mantido toque de recolher entre 21h e 5h até 31 de maio.

Já Ribeirão Pires informou que, até o momento, não há previsão de adotar essa medida na cidade.

O Diário aguarda o posicionamento dos demais municípios da região.