Sambista Nelson Sargento morre após complicações da Covid

27/05/2021 | 12:10



O sambista Nelson Sargento morreu na manhã dessa quinta-feira, dia 27, aos 96 anos de idade, no Rio de Janeiro. O músico estava internado em um hospital desde o dia 21 após ser diagnosticado com coronavírus. Além disso, anos atrás, ele sofreu com um câncer de próstata.

O compositor da escola de samba Mangueira havia recebido a vacina contra a Covid-19.

Por meio do Instagram, a equipe de Nelson postou o seguinte comunicado: COMUNICAMOS COM PESAR E TRISTEZA O FALECIMENTO MESTRE, BALUARTE E PRESIDENTE DE HONRA DA MANQUEIRA, QUERIDO NELSON SARGENTO. A família e a equipe de Nelson comunicam, com pesar tristeza, o falecimento do mestre, baluarte e Presidente de honra da Mangueira, Nelson Sargento ocorrido hoje, às 10h45, no hospital do Inca - Unidade Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro, por complicações da Covid 19.