Estado de Nelson Sargento é grave, diz boletim médico

27/05/2021 | 11:23



O sambista Nelson Sargento, de 96 anos, teve de ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no sábado, 22, após testar positivo para o novo coronavírus. Ele está no Inca, Instituto Nacional de Câncer, no Rio. A intubação do artista foi autorizada pela família.

"O Instituto Nacional de Câncer (Inca) informa que o paciente Nelson Matos, 96 anos, está em estado grave e inspira cuidados na Unidade de Terapia Intensiva. O paciente foi transferido para a UTI no último sábado (22), apresentando piora do padrão ventilatório e hipertensão, assim respirando com auxílio de máscara de oxigênio", diz o comunicado oficial.

O instituto ainda esclarece que "o paciente foi internado no último dia 20, com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Ao chegar na unidade, foi realizado o teste de covid-19, que apontou positivo".

Nelson Sargento faz tratamento para um câncer desde 2005, quando descobriu um tumor na próstata. A família do sambista pede orações aos fãs e amigos. No dia 26 de fevereiro, o artista havia recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus.