Lady Gaga cantando Smelly Cat, Jennifer Aniston e David Schwimmer admitindo romance... veja tudo sobre o reencontro do elenco de Friends

É hoje! Estreia na HBO Max, nos Estados Unidos, o tão aguardado episódio de reencontro dos atores de Friends! Alguns detalhes já foram revelados no trailer, assim como o nome de alguns dos convidados especiais, mas segundo informações da Variety, teremos um dueto incrível acontecendo: Lady Gaga canta Smelly Cat, o hit de Phoebe Buffay, personagem de Lisa Kudrow!

Ben Winston, que dirigiu e produziu esse episódio especial, deu os detalhes:

- Eu disse para Lisa: você estaria preparada para cantar? E ela estava, tipo: sim, isso seria divertido. Analisamos alguns nomes e ambos concordamos que Gaga, se conseguíssemos pegá-la, seria o melhor porque ela se associa e se sente próxima de Phoebe de muitas maneiras, como Gaga diz no programa.Foi um momento realmente lindo. E Lady Gaga aproveitou a chance para fazer isso.

Matthew Perry

Para promover o episódio especial, Matthew Perry, o Chandler, Matt LeBlanc, o Joey, e David Schwimmer, o Ross, conversaram com a revista People! E segundo informações do The Sun, o que chamou a atenção foi o fato de Matthew apresentar uma fala enrolada, como se ele estivesse grogue. Isso preocupou os fãs, já que o ator teve problema com dependência química no passado:

Foi tão bom ver, mas também partiu meu coração ao ver Matthew Perry assim, disse um fã.

Porém, uma fonte logo esclareceu para a publicação que o astro havia passado por um procedimento de emergência no dentista que o deixou com dor - e que ele não havia sofrido uma recaída:

-Matthew compareceu à reunião e membros de sua equipe disseram que ele passou por um procedimento dentário de emergência naquele dia.Isso foi dito para impactar seu bem-estar e também como ele estava se sentindo.Ele estava com dor pelo que entendemos, o que causou a fala arrastada.Obviamente ninguém quer gravar depois de um procedimento, mas aconteceu. O sentimento foi de grande simpatia por Matthew, especialmente nos últimos dias, dada a forma como as pessoas reagiram online.Matthew disse às pessoas ao seu redor que está sóbrio e não há necessidade de se preocupar.

Paixão em cena - e (quase) nos bastidores!

Jennifer Aniston, a Rachel, admitiu que ela e David Schwimmer, que viveram um dos casais mais queridinhos da série, tiveram uma paixãozinha um pelo outro! No episódio, o apresentador, James Corden, questionou se os atores já haviam tido algum romance nos bastidores ao longo dos dez anos de série.

David, então, admitiu:

- Quer dizer, na primeira temporada, eu tive uma grande queda por Jen. Em algum momento, estávamos gostando bastante um do outro.Mas foi como dois navios passando, porque um de nós sempre esteve em um relacionamento e nunca cruzamos aquela fronteira. Nós respeitamos isso.

Neste momento, Matt LeBlanc brincou:

- Besteira, disse, fazendo todos darem risada!

Jen então contou detalhes:

- Honestamente, eu me lembro de dizer uma vez para David: Vai ser uma chatice se a primeira vez que você e eu realmente nos beijamos for em rede nacional. Com certeza, a primeira vez que nos beijamos foi naquele café. Então, apenas canalizamos toda a nossa adoração e amor um pelo outro em Ross e Rachel.

Além disso, David lembrou:

-Quando tínhamos intervalos do ensaio, havia momentos em que nos aconchegávamos no sofá.

- A gente se encaixava no sofá e dormia, acrescentou Jen.

Além disso, o resto do elenco admitiu saber dessa paixãozinha que um tinha pelo outro! Agora os fãs vão assistir às primeiras temporadas com outro olhar, não é mesmo?

E falando em namoro...

Matthew Perry revelou que os atores viviam sob uma regra de não-namoro em Friends. Segundo informações do The Mirror, em entrevista ao Access, ele contou o seguinte:

-Havia uma regra que tínhamos, era muito importante para nós seis, que mantivéssemos uma amizade, que fossemos amigos.

Ao mesmo tempo ele admitiu que quebrar essa regra causaria uma estranheza que poderia atrapalhar as coisas:

-Então, mantivemos uma amizade e nos tornamos bons amigos.E somos realmente bons amigos até hoje. E continuamos assim, e acho que foi muito importante.

David Schwimmer ainda acrescentou:

-Não queríamos comprometer nenhum dos grandes relacionamentos e amizades que estávamos estabelecendo. Era uma espécie de [regra] não dita.

Demais, né?