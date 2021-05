João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, rebate críticas sobre viagem de lua de mel em meio à pandemia: Se fosse proibido, não estaríamos aqui

27/05/2021 | 11:10



Depois de se casarem na mansão de Xuxa Meneghel, João Figueiredo e Sasha Meneghel foram viajar para as Ilhas Maldivas para curtirem a lua de mel! No Instagram Stories, Sasha aproveitou para mostrar aos seguidores os detalhes do local paradisíaco onde estão hospedados:

- A gente quer mostrar para vocês como esse lugar é apaixonante.

Logo em seguida, a filha de Xuxa exibiu a linda paisagem do local onde está com o marido, com detalhes no chão que permitem ver o mar, além de um teto que se abre no quarto.

Também no Instagram Stories, João publicou vídeos ao lado da amada e escreveu:

Sem medo ter, viva a vida!

O cantor gospel também rebateu críticas de uma pessoa, que questionou a viagem dos dois durante a pandemia de Covid-19 em uma publicação do Instagram:

Estamos de acordo com a lei. Nos últimos cinco dias fizemos quatro testes de Covid pra entrar na ilha que estamos. Se fosse proibido, não estaríamos aqui. Se não gostou, paciência. Dá unfollow.