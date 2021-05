Universal Orlando ganha loja temática de Jurassic World

Redação

Hoje (27/5), o complexo Universal Orlando Resort, nos Estados Unidos, inaugura a nova loja Summer Tribute Store, temática de Jurassic World. Com produtos inspirados no mundo dos dinossauros, o local vai complementar um dos lançamentos mais aguardados de 2021: a montanha-russa Jurassic World VelociCoaster, que será aberta ao público em 10 de junho, no parque Universal Studios Florida.

Nova loja no Universal Orlando Resort

Os portões de entrada icônicos de Jurassic World dão as boas-vindas aos visitantes da loja. Ali, é possível comprar roupas e itens colecionáveis, além de encontrar novas coleções baseadas no Mr. DNA, da série de sucesso Jurassic World Camp Cretaceous. Há também itens personalizados feitos exclusivamente para a Universal, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar.

A atração é dividida em três ambientes temáticos. O primeiro é o Control Room, que recria a sala de controle da Jurassic World VelociCoaster e permite que as pessoas analisem os sinais vitais de uma variedade de dinossauros. O espaço Raptor Paddock abriga vários itens (como camisetas, meias e chaveiros) e um membro da matilha Raptors. Já a área Lab é ideal para ver como os animais pré-históricos foram criados e conferir adereços raros e autênticos que foram usados ??nos filmes originais de Jurassic Park.

Vale destacar que a nova loja do Universal Orlando Resort conta ainda com opções de comidas e bebidas temáticas. Elas variam desde s’mores e cupcakes até cascas de ovo de dinossauro feitas com chocolate.

