Astrônomos encontram galáxia gêmea da Via Láctea; veja imagem

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/05/2021 | 10:56



A formação da Via Láctea, galáxia da qual o Sistema Solar faz parte, é um mistério para os astrônomos. A versão mais usada é a de que seus discos finos e grossos teriam surgido a partir de colisões violentas, formando, assim, um ecossistema único. Só que essa teoria foi posta em xeque na última segunda-feira (24). Isso porque cientistas divulgaram imagem e estudo sobre uma galáxia gêmea, com as mesmas características da nossa.

A galáxia chamada de UGC 10738 apresenta discos grossos formados por estrelas antigas ricas em hélio e hidrogênio, enquanto os finos são compostos por estrelas jovens que possuem metais como elemento principais. Essas características são idênticas às da Via Láctea. Assim, o estudo sugere que essa formação seria padrão na evolução de uma galáxia, e não uma exceção. Os astrônomos ainda apontam que o processo é longo e lento, mas constante.

A galáxia gêmea da Via Láctea está localizada a 320 milhões de anos-luz de distância. A UGC 10738 foi captada pelo telescópio VLT (Very Large Telescope), localizado no Chile. O estudo foi conduzido por Nicholas Scott e Jesse van de Sande, ambos integrantes da Universidade de Sydney e do All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D).