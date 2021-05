PS Plus em junho: descubra os três jogos que ficarão gratuitos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/05/2021 | 09:18



A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em junho. Dessa vez, os usuários poderão baixar Star Wars: Squadrons e Virtua Fighter V no PlayStation 4. Enquanto isso, Operation: Tango é o nome para o PlayStation 5. O download de todos os títulos estará liberado a partir da próxima terça-feira (1). A promoção fica no ar até 2 de agosto para o Virtua Fighter V. Os outros dois estarão disponíveis até 5 de julho.

Conheça os jogos da PS Plus em junho

Star Wars: Squadrons

A PS Plus em junho traz Star Wars: Squadrons, um jogo de combate espacial e aéreo ambientado após os eventos de O Retorno de Jedi. Aqui, a Nova República luta pela liberdade e o Império exige ordem. O jogador deve assumir o papel de piloto e controlar de naves icônicas, como X-Wing e TIE Fighter. Ainda é possível personalizar carregamentos e a aparência. Está disponível tanto para single-player quanto para multiplayer, além de ser jogado no PlayStation VR.

Virtua Fighter V: Ultimate Showdown

Street Fighter recriado em uma nova geração pelo Ryu Ga Gotoku Studio, desenvolvedor de Yakuza e de Judgement, e exclusivo para consoles PlayStation 4. O jogo chega com multiplayer para até 16 participantes, todos os personagens já lançados, novas músicas para cada cenário e funcionalidades online inéditas, bem como gráficos melhorados e física incrementada.

Operation: Tango

O último título anunciado para a PS Plus em junho é um jogo de espionagem cooperativa. Na prática, o gamer e um amigo devem trabalhar juntos para se infiltrar, investigar e erradicar as forças que ameaçam o mundo. O diferencial é que os dois devem se comunicar bastante, uma vez que apenas a voz guiará o caminho. Isto é, você não sabe o que está acontecendo na outra telinha.