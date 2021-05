Assessor parlamentar José Antônio Guerino é executado em bar de Diadema

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021



O assessor parlamentar José Antônio Guerino, 47 anos, foi executado a tiros, no início da noite de ontem (26), em um bar localizado na rua Alfenas, no Jardim Campanário, em Diadema. Segundo informações iniciais, Guerino estava no interior do estabelecimento e por volta das 18h, quatro homens, ainda não identificados, chamaram a vítima até a porta do local, quando foi alvegado na lateral do corpo por diversas vezes. José era assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), empresário no ramo do transporte e investidor do Esporte Clube Água Santa.

Ainda de acordo com informações, outras pessoas também estavam no local, mas teriam sido trancadas dentro de um outro espaço do comércio antes do empresário ser morto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas já encontrou a vítima sem vida. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Seccional de Diadema.