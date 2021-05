Dúvida de leitor: Como diminuir o tamanho uma imagem?

Sérgio Vinícius

27/05/2021 | 08:48



O leitor Márcio entrou em contato com o 33Giga querendo saber como diminuir o tamanho de uma imagem no computador. Ele precisa deixar uma imagem “mais leve” e gostaria de alterar a resolução.

Há diversas formas de diminuir uma imagem no PC – entre elas, usar programas básicos de edição ou mesmo apelar para sites que fazem isso. A seguir, o 33Giga faz um tutorial com três métodos bastante simples.

Como diminuir o tamanho de uma imagem no Paint

O Paint é um programa padrão do Windows para edição básica de imagens. Ele permite, facilmente, que você altere a resolução de qualquer foto com dois ou três cliques – embora não dê opções refinadas. Veja abaixo como diminuir uma imagem no programa:

Abra o Paint no seu computador (clique no símbolo do Windows, procure por Paint e dê Enter; ou, alternativamente, digite Paint na lupa e dê Enter)

Com o Paint aberto, encontre a figura que deseja diminuir (caminho: Arquivo>Abrir> ache a imagem>Enter ou Abrir)

Com ela aberta, vá a Arquivo>Salvar como e escolhar a opção GIF. Ela é a mais leve possível (dentro do Paint)

Como diminuir o tamanho de uma imagem no IrfanView

O IrfanView é um programa gratuito que também permite trabalhar com imagens. Ele é um dos favoritos do 33Giga por ter comandos fáceis e, basicamente, ter uma infinidade de atalhos que agilizam o trabalho no dia-a-dia.

Para baixar, basta entrar no site da desenvolvedora. Escolha a versão do Windows (32 bits ou 64 bits). Tome cuidado ao instalar, porque ele insiste que o usuário também adquira outros programas meio inúteis durante o processo.

Feito isso:

Abra o programa

Encontre a imagem e abra-a (File>Open)

Vá a Imagem>Resize/Resample (ou dê CTRL+R)

Na janela que abre, há uma infindade de modos de reduzir o tamanho da imagem. Desde por pixels, até por porcentagem ou DPI – passando por formatos pré-definidos. Escolha, dê OK e salve (S)

Como diminuir o tamanho de uma imagem no iLoveIMG

O 33Giga já falou do iLoveIMG (e do maravilhoso iLovePDF). Para diminuir uma imagem nele, não é necessário baixar ou instalar nada.