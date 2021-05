Com dois troféus no ano, Medina entra para Top 10 de maiores vencedores do surfe

27/05/2021 | 08:40



A conquista da etapa de Rottnest Island, na Austrália, na última terça-feira, rendeu a Gabriel Medina a 16.ª vitória em uma etapa de elite na sua carreira. Agora, o brasileiro se encontra na nona colocação na lista dos 10 atletas mais vitoriosos da história do Circuito Mundial de Surfe, empatado com o ex-surfista Martin Potter, do Reino Unido.

Entusiasmado com sua segunda vitória na perna australiana, onde chegou em três finais das quatro etapas disputadas, Medina publicou uma foto com os três troféus conquistados no país da Oceania, sendo dois títulos (Narrabeen e Rottnest Island) e um vice (Newcastle). Ele ainda tem um vice no Pipe Masters, no Havaí, na abertura da temporada.

O lendário surfista Kelly Slater, que foi 11 vezes campeão mundial, está na liderança isolada do ranking, com 55 vitórias. O americano Tom Curren aparece na segunda colocação, com 33 conquistas. Tom Carroll, da Austrália, completa o pódio com 26 troféus.

Os australianos dominam o ranking. Mick Fanning aparece em quarto lugar e Damien Hardman em sexto, enquanto que Barton Lynch e Mark Richards estão empatados em sétimo. Andy Irons, do Havaí, quebra a sequência, em quinto. Medina é o único brasileiro da lista de Top 10.

Com duas conquistas acumuladas, o brasileiro precisa de mais duas vitórias para quebrar seu recorde de triunfos em uma única temporada. Caso isso ocorra, ele pode subir para a sexta colocação do ranking.

Confira a lista dos 10 maiores vencedores de etapas da história do Circuito Mundial de Surfe:

1.º - Kelly Slater (Estados Unidos) - 55 vitórias

2.º - Tom Curren (Estados Unidos) - 33

3.º - Tom Carroll (Austrália) - 26

4.º - Mick Fanning (Austrália) - 22

5.º - Andy Irons (Havaí) - 20

6.º - Damien Hardman (Austrália) - 19

7.º - Barton Lynch (Austrália) - 17

7.º - Mark Richards (Austrália) - 17

9.º - Martin Potter (Reino Unido) - 16

9.º - Gabriel Medina (Brasil) - 16