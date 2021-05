No Power Couple Brasil, Márcia Fellipe e Rod Bala vencem Prova dos Casais e DR é formada

27/05/2021 | 01:10



O mundo dá voltas - e no caso de Márcia Fellipe, ele capota! Se na última semana do Power Couple Brasil a cantora e o marido estavam na berlinda, nesta quarta-feira, dia 26, eles ficaram imunes após vencerem a Prova dos Casais e conquistarem o título de Casal Power. Com isso, a forrozeira virou o jogo e tomou a Suíte Power das mãos de Deborah Albuquerque - sua grande rival desde o início do reality.

Vestidos de ovelha, vaca, porquinho e coelho, os participantes tiveram que testar a comunicação e confiança entre si. A missão era guiar o parceiro pelo caminho de obstáculos até o final da arena - na base do grito e no menor tempo possível. Filipe Duarte e Nina Cachoeira desistiram do desafio e foram direto para DR, seguidos de MC Mirella e Dynho Alves, que acumularam o pior saldo da semana.

As faíscas não pararam por aí. Deborah ouviu MC Mirella, Mari e Mirella Janis falando mal dela no quarto ao lado - e rolou a maior torta de climão.

- Ela [Deborah] me deixa com ódio, disse Mari, chorando.

Durante a votação ao vivo, Bruno Salomão e Deborah Albuquerque foram os mais votados pela casa, completando a berlinda da vez. A eliminação acontecerá na próxima quinta-feira, dia 27, e o casal terá que deixar uma herança.