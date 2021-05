Vacinação em soluços

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 23:59



A vacina é a esperança de dias melhores depois de meses de tristeza. A imunização traz novas perspectivas de relações pessoais e econômicas em período no qual contabilizamos casos e mortes por Covid-19, além de empregos ceifados pelo vírus. Portanto, é alarmante saber que o ritmo de aplicação de doses cai drasticamente no Grande ABC – queda de 22% em duas semanas.

A preocupação só aumenta diante de confirmação que a variante indiana, que fez explodir o número de diagnósticos no país asiático, chegou ao Brasil. O bate-cabeça instalado na relação entre os governos federal e estadual desde o início da pandemia vira fator complicador na atuação para conter a disseminação desta cepa, que se apresenta muito mais transmissível que as demais.

Soma-se a esse cenário o acréscimo no volume de internações pelo Estado – não à toa, municípios do Interior recorrem ao lockdown rigoroso. Na região, Ribeirão Pires informou que o hospital de campanha está à beira do colapso e que pacientes que necessitem de leitos de UTI terão de recorrer ao sistema estadual de disponibilidade de vaga. O governo paulista já recuou no planejamento de avanço da flexibilização de atividades comerciais. O pesadelo visto no começo do ano assombra novamente.

O Brasil sempre foi referência em vacinação e, a despeito de intensa campanha de fake news contra as vacinas, o brasileiro quer ser imunizado. Recente pesquisa do Datafolha indica que 91% da população quer receber sua dose. O País quer voltar ao normal. Entretanto, falta vacina.

Qual será o impacto de uma eventual terceira onda da doença? O setor econômico será capaz de suportar as contas se for preciso novamente restringir as atividades? Os hospitais terão capacidade de absorver novos casos? Os orçamentos municipais terão folga mínima para se adequar aos gastos na saúde? São perguntas difíceis de serem respondidas de bate-pronto. Por isso, a vacina se faz tão necessária. E ela não pode vir no soluço, como tem acontecido.