Sto.André testa plataforma de dados oficiais a políticas públicas

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



27/05/2021 | 00:53



A Prefeitura de Santo André, chefiada por Paulo Serra (PSDB), irá apresentar a partir de hoje, em ambiente virtual, plataforma com base de dados oficiais do município. Denominada Siga (Sistema de Informações Geográficas Andreense), a ferramenta adotada pela administração tucana concentrará, de forma gratuita no portal, informações de diversos segmentos e mapas para consultas e utilização para referência de políticas públicas locais, incluindo detalhes sobre números de moradores por regiões, divisas, trânsito, transporte urbano, legislação sobre uso e ocupação do solo, além da localização de equipamentos públicos e dos 112 bairros da cidade.



A inauguração do portal deve contabilizar, a princípio, cerca de 100 camadas de dados, listados em 13 temas diferentes. Novos links, em processo de abastecimento, passam por fase final de ajustes, a exemplo de informações relativas a pontos de ônibus municipais. A iniciativa, de acordo com o governo, é encampada por servidores do próprio Paço e do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), sem a necessidade de contratação de empresa terceirizada, e está internamente em elaboração desde 2019, ficando agora disponível à população em geral – o site poderá ser acessado pelo endereço: siga.santoandre.sp.gov.br.



A medida integra proposta de inovação tecnológica da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, comandada por José Police Neto (PSD), tendo como objetivo facilitar o acesso a dados sobre o município para centros de pesquisa, universidades, empreendedores e público comum, com vistas a subsidiar a gestão, estudos, conhecimento e abertura de negócios com informações oficiais atualizadas. “No Brasil, são aproximadamente 15 municípios que possuem plataforma similar. Destes, 90% compraram a solução. Teremos toda essa dimensão, elaborada 100% por servidores e software livre”, pontuou Police.



O pessedista destacou que o papel prioritário da plataforma para a gestão pública é fazer com que os recursos públicos alcancem maior precisão à ponta final. “Os dados são atuais e reais. A administração passará a ser mais assertiva. É instrumento de muito vigor. São informações desde relatórios de impacto de vizinhança, outorga e mapa de calor a cruzamento de dados de programas de assistência social, territorialização dos serviços (ofertados), o que subsidia para implantar um Cras, Caps, por exemplo. Não vai colocar (unidade) fora do epicentro de onde pode fazer a transformação. Trabalhar por evidência. Servirá social e economicamente cada bairro, tanto para o setor público como para o privado, que, normalmente, contrata assessoria para fazer mapeamento”, frisou.



Police considerou que o portal integralmente entregue será “pequena revolução”. “Com três cliques, poderá ter ciência do zoneamento de rua e saber o que pode e o que não pode (no que se refere à legislação).” Sustentou ainda que o custo da ferramenta será ínfimo, restringindo-se à aquisição de novo servidor dedicado ao sistema. “Talvez, no total, seja de R$ 150 mil a R$ 200 mil, mas até agora não se gastou um real.”