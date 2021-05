Trabalhadores da GM aceitam suspensão de contratos

Yara Ferraz



27/05/2021 | 00:07



Os funcionários da GM (General Motors) de São Caetano aceitaram a proposta da empresa para a suspensão temporária dos contratos de trabalho. A montadora alegou readequações na planta, além de problemas com o suprimento de insumos para a produção, que vai ficar totalmente paralisada por seis semanas.

De acordo com informações do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, dos trabalhadores que participaram da votação on-line, que ocorreu durante toda a tarde de ontem no site da entidade, 83% (1.651)votaram a favor da proposta. Foram 17% (337) contrários.

“É uma alternativa para que ninguém seja mandado embora. Estamos torcendo para que essa situação se normalize o quanto antes”, afirmou o presidente da entidade, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão. Segundo ele, como a MP (Medida Provisória) garante que a suspensão do contrato de trabalho possa ocorrer pelo período de até 120 dias. “Ou seja, a empresa pode acionar isso por mais um período, se a situação não melhorar”, completa.

A parada tem início no dia 21 de junho e vai até 2 de agosto. Cerca de 800 trabalhadores do período noturno, entretanto, já ficam em casa a partir de segunda-feira. No início deste mês, a GM já havia suspendido o contrato de 400 funcionários. A GM tem cerca de 4.500 trabalhadores no chão de fábrica da região.

O anúncio da paralisação ocorreu seis dias após a visita do diretor de relações governamentais da GM para a América do Sul e vice-presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Adriano Barros, ao prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania). Na ocasião, ele revelou a intenção de, a partir do ano que vem, lançar um carro elétrico por ano no Brasil.

Na ocasião, o diretor expôs as dificuldades enfrentadas pela montadora durante a pandemia, em que teve de suspender parte da produção, afetando o cronograma de lançamentos. No entanto, garantiu que, apesar dos atrasos, todos estão mantidos, e projetou investimentos em novas tecnologias, com veículos elétricos e autônomos.