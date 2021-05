Solidariedade para Márcio Araújo

Raphael Rocha



27/05/2021 | 00:01



A Câmara de Mauá saiu em defesa do vereador Márcio Araújo (PSD), que sofreu ataques homofóbicos pelas redes sociais na semana passada. Em resposta a uma das postagens que fez no Facebook, Márcio se deparou com comentário de um usuário denominado Marcos Juchimiuk: “Uma bicha e um prefeito que não faz nada por Mauá”. Márcio é homossexual assumido, mas sempre deixou claro que quer receber críticas pelo trabalho executado. Vários parlamentares usaram a fala ontem, na sessão, para prestar solidariedade ao colega e para condenar a atitude. “Fiquei muito agradecido com o carinho e respeito que vocês têm comigo. Sempre respondo que minha relação com vereadores e funcionários é maravilhosa. Sou respeitado, as pessoas me veem como profissional. Temos liberdade de brincar e trabalhar. Me sinto muito feliz nesta casa. Tenho certeza que minha orientação é o que menos importa. O que importa é como eu conduzo meu trabalho, como minha personalidade é aplicada e como mantenho minha atuação em prol da cidade.”

BASTIDORES

Lula na Uniforja

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve ontem pela manhã na empresa Uniforja, em Diadema. Esteve acompanhado do prefeito José de Filippi Júnior (PT) e de lideranças do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. “Esses trabalhadores são exemplo de que a luta vale a pena. Resistiram contra o fechamento, assumiram a fábrica em cooperativa e agora estão na luta mais uma vez contra o desmonte da indústria nacional”, disse.

Teste de DNA

Ex-prefeito de Ribeirão Pires e atual secretário de Administração de São Bernardo, Adler Kiko Teixeira (PSDB) buscou trazer para si o êxito da chegada de unidade do Poupatempo para Ribeirão. Ele postou foto ao lado do secretário paulista de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), na época em que ele administrava o Paço, assegurando que foi em sua gestão que a semente foi plantada.

Nova filiação

Nos próximos dias, Fellipe Melito, homem de primeira hora do prefeito Paulo Serra (PSDB), irá integrar, a convite de Donizeti Pereira, o PV de Santo André, com a proposta de fortalecer o partido na cidade. O cenário se dá em meio à tentativa de outros grupos internos de formar chapa contrária ao ex-vereador andreense, que compõe o alto escalão do governo municipal.

Comissão do Jaboticabal e do BRT-ABC

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), criou duas comissões de acompanhamentos de obras do governo do Estado que vão impactar diretamente a cidade. O chefe do Executivo designou grupo para fiscalizar a construção do Piscinão Jaboticabal e a instalação do BRT-ABC, com integrantes do Executivo e do Legislativo.

Pedido

Secretário executivo da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin recebeu ontem comissão de Mauá, formada por representantes da ONG Mulheres em Ação, da presidente da comissão de mulheres da OAB mauaense, Andreia Bispo, e do vereador Leonardo Alves (PSDB). Colheu demanda sobre a construção de uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na cidade. Disse que, por ora, consegue reservar um espaço exclusivo de atendimento às mulheres no 1º DP (Centro).

Morte

O empresário José Antônio Guerino foi morto a tiros ontem à noite no Jardim Campanário, em Diadema. Zé Antônio, como era conhecido, era investidor do Água Santa, time de futebol da cidade, e estava como assessor parlamentar do deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). Testemunhas dizem que Zé Antônio estava em um bar, jogando baralho, quando foi surpreendido por homens armados de fuzil. Ninguém foi preso até o fechamento desta edição.