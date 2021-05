CPI da OAS terá acareação entre ex-presidente e ex-funcionários

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 20:49



A CPI da OAS na Câmara de São Bernardo aprovou acareação entre personagens já ouvidos pelo bloco e que deram versões conflitantes sobre a atuação no município.



Ex-presidente da construtora, Léo Pinheiro terá de prestar nova oitiva, desta vez ao lado dos ex-subordinados Mateus Coutinho, José Ricardo Breghirolli e Carlos Henrique Barbosa Lemos. Pinheiro, Coutinho e Breghirolli argumentaram que Barbosa Lemos e Marcel Vieira eram os responsáveis pelos contatos espúrios com agentes públicos de São Bernardo. Lemos negou existência de relação ilegal na cidade e Vieira obteve, na Justiça, direito a evitar a convocação para dar sua versão aos fatos.



“Convocamos a acareação para sexta-feira (amanhã). Precisamos o mais rapidamente elucidar essas questões, ver quem está mentindo e seguir na apuração”, comentou o relator da CPI, o vereador Julinho Fuzari (DEM).



Nesta quarta-feira, a CPI da OAS ouviu Ramilton Lima Machado Junior, responsável pelo setor financeiro nacional da empreiteira a partir de 2012, substituindo Mateus Coutinho. Machado confirmou existência de pagamento de propina no País e fora do Brasil – mas, assim como Coutinho, relatou que não era responsável pela relação com São Bernardo.



O ex-funcionário alegou ainda que, a partir da Operação Lava Jato, em 2014, a OAS suspendeu o pagamento de propina e, como consequência, muitos órgãos públicos evitaram transferência de verba pelas obras executadas. Para a CPI da OAS, esse modus operandi pode ter sido aplicado em São Bernardo, no piscinão do Paço, cuja intervenção chegou a ficar paralisada.