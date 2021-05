Base de Morando se rebela, trava pauta e cobra diálogo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 20:32



A base de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), deu primeiro sinal de rebelião deste mandato durante a sessão desta quarta-feira. O bloco se recusou a votar projetos do Executivo, travou a pauta e só aceitou apreciar as proposituras diante de compromisso de melhora no diálogo com a gestão tucana.



A relação vem estremecida desde o vazamento de áudios de ataques desferidos pelo secretário de Cultura, Adalberto Guazzelli (PSDB), ao clã Tudo Azul e aos vereadores da cidade – ele chamou os parlamentares de vagabundos. Diante da manutenção de Guazzelli no cargo, a tensão aumentou para a plenária de manhã.



O governo tucano, mesmo assim, encaminhou três projetos de lei à casa. Um deles, pedindo autorização de transferência de recursos de fundos previdenciários locais. A bancada de sustentação recorreu à manobra de esvaziamento do plenário. Diante da proximidade do encerramento do expediente e vendo que teria problema para aprovar os textos, Morando enviou recado de que aceitaria melhorar o diálogo.



A crítica da base recai na falta de discussão com o Paço desde a reeleição de Morando, no ano passado. O prefeito, segundo apurou o Diário, fez mea culpa e assegurou que vai estabelecer melhor canal de conversa com a casa.



Com a sinalização, o presidente da Câmara, Estevão Camolesi (PSDB), convocou sessão extraordinária para a parte da tarde. Os projetos foram aprovados.



Líder do governo na Câmara, Ivan Silva (PP) minimizou a situação. “Não houve trancamento de pauta. Tinha um projeto que causou muita dúvida nos vereadores. Chamamos os técnicos do SBCPrev para que houvesse explicações. Ficamos nessas reuniões e as horas voam”, comentou Ivan, evitando atrelar a situação à polêmica com Guazzelli. “O secretário de retratou com o Eduardo Tudo Azul. É página virada.”