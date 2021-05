Penha pede demissão da pasta de Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 20:16



Vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PTB) colocou o cargo de secretária de Educação à disposição do prefeito Claudinho da Geladeira (Podemos). O chefe do Executivo rejeitou demitir a número dois do Paço, assegurando que vai melhorar o canal de comunicação com a petebista.

O episódio foi mais um passo no processo de distanciamento de Claudinho e sua vice e integra enredo do racha entre o prefeito e o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT), fiador da candidatura vitoriosa de Claudinho no ano passado. Cafu foi casado com Penha, mas integram o mesmo grupo político.

Penha confirmou que se reuniu com Claudinho para entregar carta de exoneração e que o prefeito se recusou a assinar a demissão. “O prefeito não aceitou meu pedido e falou que quer conversar comigo e com algumas outras pessoas do grupo. Vamos aguardar para ver o desenrolar das coisas”, comentou e petebista. “Vamos esperar até semana que vem, até porque esta semana está quase no fim.”

A vice-prefeita argumentou que tem sido alijada de decisões estratégicas do governo e que, mesmo após reclamação, a situação se mantém. “Há muita conversa que não participo, que não sou convidada. Acontecem reuniões de decisões de gestão que eu fico fora”, criticou. “Entendo que existe só um grupo na cidade, que ganhou a eleição e quer o melhor para Rio Grande. Mas é sabido que esse grupo foi se distanciando também. Esse grupo precisa ficar unido. E, para isso acontecer, é preciso haver diálogo.”

No domingo, ao Diário, Claudinho colocou panos quentes no clima bélico instalado na Prefeitura de Rio Grande. Chamou Cafu de “amigo” e que mantém “relação ótima” com pedetista. “Dá tempo (de apaziguar). Todos querem o melhor para a cidade. Se não tiver isso, quem perde é a cidade. A classe política de Rio Grande tem o entendimento que a cidade não pode perder.”



BASTIDORES

Na manhã desta quarta-feira, a ex-vice-prefeita Helenice Arruda (PL) foi vista na Prefeitura de Rio Grande. Helenice foi secretária de Educação na gestão do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) e foi candidata como vice em chapa encabeçada pela ex-vereadora Marilza de Oliveira (PSD).