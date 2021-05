Ribeirão Pires volta a depender de vagas da Cross para pacientes Covid

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 18:32



A Prefeitura de Ribeirão Pires informou que a cidade voltou a depender de vagas cedidas pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), do governo do Estado, para pacientes com Covid-19. Após o hospital de campanha ter atingido o colapso entre março e abril, quando 40 pessoas morreram à espera de leitos, o equipamento voltou a apresentar 95% de ocupação. Na tarde de hoje, o prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi ao lado do Secretário de Saúde Audrei Rocha, realizaram uma live para alertar a população da cidade. Dois pacientes, internados na UPA Santa Luzia (Unidade de Pronto Atendimento) em estado gravíssimo, aguardam por vagas.

“Não vá a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por uma necessidade qualquer, você poderá estar sentado ao lado de uma pessoa contaminada”, apelou o prefeito, que orientou as pessoas buscarem atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O Hospital de Campanha encontra-se com nove pacientes internados nos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva), o que significa que não poderá receber mais pessoas em estado grave. Outros 16 pacientes estão no suporte ventilatório e 12 na enfermaria, totalizando 37 internados.

Outro ponto abordado pelo prefeito foi a contaminação dos jovens. Segundo Volpi, a média de idade dos contaminados está entre 35 e 60 anos. “No último sábado (22), tivemos que correr atrás de uma ordem judicial para que um jovem de 17 anos, com 50% do pulmão comprometido, pudesse ocupar o nosso hospital de Campanha”, relatou. “Não pense que essa terceira onda é brincadeira, não abuse, colabore conosco”, enfatizou Volpi, antes de completar. “Não queremos voltar àquilo que vivenciamos em março deste ano”, finalizou.