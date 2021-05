Andrade Gutierrez pagará R$ 11,6 mi para fim de investigação de cartel, diz Cade

26/05/2021 | 18:25



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira um acordo com a Andrade Gutierrez pelo qual a empresa pagará R$ 11,6 milhões para encerrar investigação que apura a formação de cartel no mercado de obras de infraestrutura em aeroportos. A investigação apura conluio para fraudar licitações públicas feitas pela Infraero, do qual a Andrade Gutierrez teria participado.

Esse foi o primeiro termo de compromisso firmado no processo, que foi aberto em junho de 2019 depois da assinatura de um acordo de leniência com a Odebrecht, que denunciou o esquema.

"Os indícios apontam que os envolvidos no cartel trocaram informações concorrencialmente sensíveis e se coordenaram para dividir o mercado por meio da formação de consórcios, da supressão de propostas e apresentação de propostas fictícias ou de cobertura nas licitações realizadas pela Infraero. As condutas teriam sido praticadas a partir de 2003 e se estendido, ao menos, até o final de 2007", informou o Cade.