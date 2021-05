Diagnosticados com Covid-19, Flavia Viana diz que sua família está se recuperando bem - e que ela segue amamentando o filho

26/05/2021 | 17:11



Flavia Viana usou o Stories nesta quarta-feira, dia 26, para tranquilizar os seguidores quanto ao seu estado de saúde. Após testar positivo para Covid-19 junto com seu marido, Marcelo Zangrandi, a ex-A Fazenda conta que tem se recuperado bem e que se manteve isolada junto com seu filho caçula, Gabriel, de apenas oito meses de vida.

Em resposta a uma fã, ela escreveu:

Estamos bem sim, graças a Deus! Não tenho palavras para agradecer a quantidade de amor que recebemos diariamente. Vocês são muito lindos, saudade da chuva de Stories também. Já já voltamos!

Após compartilhar o diagnóstico com seus seguidores, Flavia causou polêmica ao dizer que continuava a amamentar seu filho. No entanto, segundo ela, tudo foi combinado com a pediatra da criança.

Eu recebi muitas mensagens de mães que não sabiam se podiam continuar amamentando caso contraíssem o vírus. Confesso que esse era um medo grande meu também. Mas como eu disse aqui, nossa pediatra afirmou que, tanto pode quanto é importantíssimo continuar com a amamentação, tá? A gente passa imunoglobulina para eles, leite materno é vida! Graças a Deus eu tô conseguindo amamentar bastante o Gabs e ele está super bem!

Esperamos que Flavia e sua família se recuperem logo!