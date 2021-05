Meghan Markle demitiu babá após incidente com Archie Harrison durante a noite

26/05/2021 | 17:10



Já foi apontado que Meghan Markle teve alguns problemas com babás para cuidar de seu filho primogênito, Archie Harrison, fruto de seu relacionamento com príncipe Harry. Agora, segundo informações do Birmingham Live, a Duquesa de Sussex se viu obrigada a demitir uma profissional após um acidente - que não teve mais detalhes revelados.

Dono do documentário A Very Royal Baby: From Cradle to Crown - algo como Um bebê muito real: do berço à coroa em livre tradução, Omid Scobie detalhou em entrevista o seguinte:

- Muito poucas pessoas sabem a verdadeira história por trás disso. Após a chegada de Archie, Harry e Meghan queriam ajuda para estabelecer um padrão de sono. Eles contrataram uma babá noturna. Embora eu não possa entrar em detalhes de emprego de outra pessoa por motivos legais, foi um incidente em uma das primeiras noites que impediu o casal de ter uma enfermeira noturna.

Eita! O que será que deve ter acontecido?