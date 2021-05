Inhotim está aberto; confira fotos do museu em Brumadinho

Redação

26/05/2021



Com diversos protocolos de segurança, Inhotim está aberto para visitação de sexta a domingo, com limitação de 500 pessoas por dia. O maior museu a céu aberto da América Latina, situado em Brumadinho (MG), ocupa uma área de 140 hectares, que inclui espaços verdes e exposições em ambientes fechados e ao ar livre.

Quem chega ao complexo se depara, logo na entrada, com um lindo corredor de palmeiras. A partir daí, tem acesso a diversas instalações, com destaque para pavilhões e galerias, como o Centro Educativo Burle Marx. Além disso, o complexo conta com uma programação de eventos online, que pode ser conferida no site oficial.

Inhotim está aberto

O museu foi desenvolvido por iniciativa do empresário mineiro Bernardo de Mello Paz. Desde 2006, Inhotim está aberto ao público que chega de diversas partes do Brasil.

O parque está localizado a 60 km de Belo Horizonte, num trajeto que dura cerca de 1h15 de carro. Dessa forma, é possível hospedar-se na capital mineira ou na cidade de Brumadinho, onde o local está inserido, e seguir para lá de carro.

Fotos históricas de Inhotim

Inhotim está aberto, mas muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis para viajar. Neste caso, confira algumas fotos históricas do museu a céu aberto.

Crédito: Divulgação - Eduardo Eckenfels Adriana Varejão Celacanto provoca Maremoto

Crédito: Divulgação - William_Gomes Yayoi Kusama -I'm Here but Nothing

Crédito: Divulgação - Daniela Paoliello True Rouge Tunga

Crédito: Divulgação - -William Gomes Rigoberto Torres -John Aeharn - Abre a Porta -

Crédito: Divulgação - Pedro Motta Matthew Barney De Lama

Crédito: Divulgação - Pedro Motta Piscina em Inhotim

Crédito: Divulgação - Marcelo_Coelho Galeria Cosmococa

Crédito: Divulgação - William Gomes Galeria Claudia Andujar

Crédito: Divulgação - Eduardo Eckenfels Galeria Adriana Varejão

Crédito: Divulgação Sons da Terra

Crédito: Divulgação Sons da Terra

Crédito: Divulgação - Daniela Paoliello Cildo Meireles - Desvio Para o Vermelho

Crédito: Divulgação - Marcelo Coelho Centro Educativo Burle Marx

Crédito: Divulgação - Eduardo Eckenfels Beam Drop