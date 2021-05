Premiação reúne os melhores hotéis do Brasil; veja a lista completa

Redação

Todos os anos, o prêmio Travellers’ Choice Awards, organizado pelo site TripAdvisor, reúne os melhores hotéis do Brasil e do mundo. A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, foi o grande destaque da edição nacional de 2021. O destino conhecido pela arquitetura europeia e pelo clima frio abriga cinco dos 10 primeiros estabelecimentos do ranking. Há também propriedades em lugares como Armação dos Búzios (RJ), Campos do Jordão (SP), Natal (RN) e Pirapozinho (SP).

10 melhores hotéis do Brasil

1. Hotel Colline de France (Gramado – RS)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Colline De France (@collinedefrance)

Além de liderar o ranking brasileiro, o hotel foi eleito o melhor do mundo em 2021. Referência em luxo e sofisticação, ele é a pedida ideal para quem quer curtir a Serra Gaúcha em alto estilo.

2. Hotel Ritta Höppner (Gramado – RS)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Ritta Ho¨ppner (@hotelrittahoppner)

Com um visual cheio de charme, o local oferece chalés elegantes e capazes de conquistar os viajantes mais exigentes. Além de curtir a ampla infraestrutura de lazer do hotel, o hóspede tem acesso gratuito ao parque temático Mini Mundo.

3. Valle D’incanto Midscale Hotel (Gramado – RS)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Valle D’incanto ???? (@hotelvalledincanto)

A decoração que mescla estilos modernos e clássicos confere um tom especial aos ambientes do hotel. Com uma piscina perfeita para tirar fotos incríveis, o local oferece conforto e fácil acesso às principais atrações da cidade.

4. Casas Brancas Boutique Hotel & Spa (Armação dos Búzios – RJ)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Casas Brancas Boutique Hotel (@casas_brancas_hotel)

Com vista para o belíssimo mar da região, o hotel boutique abriga várias experiências de luxo, como o spa com hidromassagem. O visual é um dos grandes atrativos do pedaço. Ele mistura design minimalista com conceitos da arquitetura mediterrânea.

5. Hotel Estalagem St Hubertus (Gramado – RS)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estalagem St Hubertus (@estalagemsthubertus)

Eleito um dos melhores hotéis do Brasil, o local conta com cenários naturais diferenciados. Ele fica de frente para o famoso Lago Negro e é cercado por belas montanhas da região.

6. Carballo Hotel & Spa (Campos do Jordão – SP)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carballo Hotel & Spa (@carballohotel)

Queridinho dos casais, o hotel oferece um clima romântico e cheio de requinte. Ali, é possível desfrutar de acomodações confortáveis, provar receitas deliciosas e relaxar no spa e no centro de bem-estar.

7. Hotel Refugio da Montanha (Gramado – RS)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Refu´gio da Montanha (@hotelrefugiodamontanha_)

Também na cidade de Gramado, a propriedade fica perto das principais atrações do destino e conta com uma infraestrutura de lazer completa. As acomodações são pet friendly e têm diferenciais como piso aquecido no banheiro.

8. Ocean Palace Beach Resort & Bungalows (Natal – RN)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ocean Palace Resort (@oceanpalace)

Com regime de alimentação all inclusive, o local fica de frente para a Praia de Ponta Negra. Ele conta com 14 piscinas, spa, academia de alta tecnologia e cinco restaurantes especializados em diferentes tipos de gastronomia.

9. Hotel Le Renard (Campos do Jordão – SP)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Le Renard OFICIAL (@hotellerenard)

Piscina aquecida, saunas, salas de massagem e gastronomia de primeira são só algumas das muitas atrações do hotel. Localizado em uma rua sem saída, ele fica a apenas 5 minutos a pé da região de Capivari.

10. Terra Parque Eco Resort (Pirapozinho – SP)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Terra Parque Eco Resort (@terraparque)

O local, que completa o top 10 dos melhores hotéis do Brasil, oferece atividades para toda a família, incluindo um complexo aquático. Cercado pela natureza, ele é ideal para quem quer se divertir, mas também agrada os visitantes que buscam um tempinho para relaxar.

Lista completa

Abaixo, confira a lista completa com os 25 melhores hotéis do Brasil.

11. Carmel Charme Resort (Aquiraz – CE)

12. Kembali Hotel (Porto de Galinhas – PE)

13. Thermas Park Resort & Spa (Olímpia – SP)

14. Arraial D’Ajuda Eco Resort (Arraial D’Ajuda – BA)

15. Grande Hotel de Araxá – (Araxá – MG)

16. Belmond Hotel Das Cataratas (Foz do Iguaçu – PR)

17. Salinas Maceió All Inclusive Resort (Maceió – AL)

18. Santa Clara Eco Resort (Dourado – SP)

19. Tivoli São Paulo – Mofarrej (São Paulo – SP)

20. DPNY Beach Hotel & Spa (Ilhabela – SP)

21. Salinas Maragogi All Inclusive Resort (Maragogi – AL)

22. Nomaa Hotel (Curitiba – PR)

23. Pullman São Paulo Ibirapuera (São Paulo – SP)

24. Hotel Casa da Montanha (Gramado – RS)

35. Nannai Muro Alto (Ipojuca – PE)