Até o momento, trabalhadores que entraram em acordo do BEm somam 1,876 milhão

26/05/2021 | 15:35



O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, destacou nesta quarta-feira que, até o momento, 1,876 milhão de trabalhadores entraram em acordos do novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm). "Tivemos mais reduções de jornada do que suspensões de contratos. Isso mostra que as empresas estão retomando. O setor de serviços tem usado bastante o BEm, gerando empregos e também preservando vagas. Já a construção civil e a agropecuária quase não estão usando o novo Bem, o que demonstra que esses setores já estão em uma retomada mais significativa", comentou.

De acordo com o ministério, 2,916 milhões de trabalhadores seguiam com garantia provisória do emprego em abril graças às adesões em 2020 ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Bem).

Para cada mês de suspensão ou redução de jornada no ano passado, o trabalhador tem o mesmo período de proteção à sua vaga.

O programa foi relançado em abril deste ano pelo governo por mais quatro meses em 2021.

O mercado de trabalho formal brasileiro registrou um saldo positivo 120.935 carteiras assinadas em abril, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado dos quatro primeiros meses de 2021, ao saldo do Caged é positivo em 957.889 vagas.