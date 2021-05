Lucão do Break confirma acerto com o Guarani, segundo reforço para a Série B

26/05/2021 | 15:25



O Guarani ainda não oficializou, mas o atacante Lucão do Break confirmou o seu acerto com o clube paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Aos 29 anos, ele estava no CRB e embarcou nesta quarta-feira para Campinas (SP).

Em suas redes sociais, Lucão do Break compartilhou uma figurinha em que aparece com a camisa do Guarani, além de ter postado uma foto sua no avião com a mensagem "I'm on my way" (Estou a caminho) e uma bandeira verde e branca, as cores do clube bugrino.

Pelo CRB, em 2021, o atacante fez nove gols em 22 jogos. Ele também foi vice-artilheiro da Série B em 2018 pelo Goiás e passou rapidamente pelo Fluminense. Lucão do Break é o segundo reforço do Guarani, que já havia confirmado o zagueiro Carlão, que defendeu o Mirassol no último Campeonato Paulista e tem passagem por Corinthians, Paysandu e Ferroviária.

O clube paulista, que será comandado pelo técnico Daniel Paulista, tem conversas adiantadas com o zagueiro Matheus Mancini (Ituano) e o lateral-direito Diogo Matheus (Ferroviária).

A estreia do Guarani na Série B acontece nesta sexta-feira contra o Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.