Faturamento líquido total do setor cai 3,9% em abril ante março, diz Abimaq

26/05/2021 | 14:39



O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos em abril interrompeu a trajetória de crescimento que vinha apresentando ao longo do primeiro trimestre e recuou 3,9% na comparação com março. Mas na comparação com abril do ano passado, o faturamento do setor deu um salto, para 72,2%. Também foi registrado crescimento de 18,1% no faturamento da indústria de máquinas e equipamentos no acumulado de 12 meses até abril.

Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), entidade que reúne as empresa do setor.

O consumo aparente do setor, o consumo de um bem na proporção do total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações, cresceu 13,1% em abril em relação a março.

No confronto com abril do ano passado, o consumo aparente cresceu 47% e no acumulado de 12 meses até abril, subiu 11,4%.

Exportações

O setor de máquinas e equipamentos encerrou o mês de abril registrando em seu balanço um aumento de 8% nas exportações, de acordo com a Abimaq. Na comparação com abril do ano passado, os embarques de máquinas e equipamentos para fora do País cresceu 37,3%. Com isso, no acumulado dos 12 meses encerrados em abril as vendas ao exterior tiveram um crescimento de 14,6%.

As importações percorreram o mesmo caminho das exportações. Cresceram 18,2% na margem, 28,4% na comparação com abril do ano passado e acumularam alta de 14,6% em 12 meses até abril.

Nível emprego

O nível de emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 1,4% em abril em relação a março para 345,957 mil trabalhadores. Na comparação com abril do ano passado, este contingente de trabalhadores no setor é 15,8% maior. Só neste ano, de janeiro a abril, o setor contratou 4,2% a mais de funcionários do que empregou no mesmo período do ano passado.

Por fim, no período de 12 meses encerrado em abril, o quadro de funcionários do setor acumula alta de 4,6%.

Nuci

A produção de máquinas e equipamentos em abril fechou em abril em 76,2% da sua capacidade produtiva, conforme mostra o indicador do Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor.