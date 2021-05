Pedro Bial é criticado nas redes sociais e faz vídeo se lamentando sobre o erro

26/05/2021 | 14:11



Pedro Bial acabou se tornando um dos assuntos mais comentados das redes sociais na última segunda-feira, dia 24, depois que a Rede Globo disponibilizou um episódio do Conversa com o Bial em que o apresentador acaba tratando as travestis com um pronome masculino.

Depois que a fala não repercutiu nada bem, Pedro Bial acabou indo até as redes sociais se desculpar publicamente do ocorrido e escreveu:

- Não é nem pela reação na internet que venho aqui hoje me penitenciar pelo mau uso, pelo uso infeliz de um artigo, da forma descuidada que eu me referi às travestis. É pela minha consciência, consciência de alguém que eu não preciso fazer um levantamento histórico, mas de alguém que tem uma história de contribuição para a causa trans. Lamento demais ter ofendido a quem quer que seja, isso jamais foi minha intenção

E Pedro Bial continuou falando sobre o assunto por meio de um vídeo compartilhado no Instagram:

Alguns poderiam até achar desproporcional a reação, a violência das manifestações na internet, mas acho que violento, não. Violenta é a vida dura, terrível das pessoas trans maltratadas. É uma tragédia que o Brasil tem que enfrentar. Então estou aqui para dizer, em primeiro lugar, que contem comigo, sempre, para o bem, para a construção, para a mudança desse estado de coisas. Um grande beijo para todos e todas.