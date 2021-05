Wanessa revela que está passando por momento difícil e desabafa: Me encontro tendo que encarar velhos e novos fantasmas para seguir em frente

26/05/2021 | 14:10



Wanessa deixou os fãs assustados ao divulgar um texto enigmático sobre sua vida. A cantora revelou que está passando por momentos difíceis, mas não deu muitos detalhes sobre o assunto. Na última terça-feira, dia 25, ela afirmou no Instagram Stories:

- Meus amores, vim aqui para conversar com vocês um pouquinho, explicar para vocês o porquê desse meu sumiço, desse meu isolamento não só pela pandemia, mas pelo momento que estou passando, momento delicado e muito especial. É um momento de silêncio. E eu resolvi escrever isso, de uma forma que vocês possam entender. É difícil dizer em palavras tudo isso que está acontecendo na minha vida nesse momento.

No Twitter, a cantora compartilhou a foto do texto que escreveu em seu site:

A quem possa interessar, venho de três milênios, para fazer uma escolha e uma descoberta. Para que isso aconteça tenho que atravessar uma floresta escura e amedrontadora, cheia de demônios e feras ? que tentam me impedir de chegar à montanha iluminada pelo sol. Para me guiar, apenas as estrelas lá no céu. A escolha é a vida. A descoberta é a verdade. Quem sou eu? Morrer na escuridão e renascer na luz. Ser não é tarefa para amadores, tem que se ancorar na mais profunda fé e coragem. Em um caminho solitário e doloroso de reconhecimento ? é preciso caminhar com os pés cansados, mas firme. Aprender a respirar o ar e finalmente sentir o cheiro da terra e dos ares. Saber se deixar levar com o vento, na brisa e na tormenta. Entender o movimento e ritmo das ondas. Aceitar tudo que é e que não é.

Wanessa afirma que está tendo que encarar velhos fantasmas em sua vida:

No tempo presente, me encontro tendo que encarar velhos e novos fantasmas para seguir em frente. A solidão e o silêncio nunca se impuseram tão necessários como hoje. Para olhar para você, antes, preciso olhar para mim. Para amar você, antes, preciso me amar. A doença que carrego nos pensamentos se torna uma benção, pois é ela que vai me trazer de volta. De volta ao lar. Lar de onde todos nós viemos. Todos nós. Por agora, um pesado véu de medo ainda me cobre, mas um grito em silêncio me preenche de certeza: que quando me libertar, encontrarei o que mais anseio em ser: a vida.