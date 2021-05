Governo de São Paulo prorroga fase de transição até 14 de junho

26/05/2021 | 13:21



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (26) a prorrogação até 14 de junho da fase de transição do Plano São Paulo, estratégia do governo estadual a fim de conter a disseminação da Covid-19 no Estado. A fase havia sido anunciada pela primeira vez em 16 de abril e, apesar da previsão inicial de durar duas semanas, já está em vigor há mais de um mês.

"Estamos ainda enfrentando patamares elevados dos nossos indicadores, de casos e de internações e não seria conveniente neste momento a flexibilização, prevista para o dia primeiro de junho. Achamos que seria mais adequado prorrogar por mais duas semanas", afirmou o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabbardo, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Pelas regras agora anunciadas, seguem as restrições para funcionamento dos estabelecimentos comerciais das 6h às 21h desde que respeitada a ocupação máxima de 40% da capacidade. Nesta fase, podem funcionar restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, atividades culturais e academias. Também continua em funcionamento o toque de recolher das 21h às 5h.

Conforme previsto, a partir de 14 de junho o horário de funcionamento será ampliado para até as 22h e a ocupação máxima a 60% da capacidade de ocupação. O toque de recolher também será reduzido e passará a vigorar das 22h às 2h. De acordo com o governador de São Paulo, os atuais indicadores da pandemia "recomendam cautela". "E é cautela que estamos adotando", completou Doria.