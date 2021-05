Streaming HBO Max estreia em 29 de junho, por a partir de R$ 19,97; veja detalhes

Da Redação

Do 33Giga



26/05/2021 | 13:18



O streaming HBO Max, plataforma por assinatura da WarnerMedia, anunciou hoje que estará disponível no Brasil a partir de 29 de junho. A princípio serão dois planos de assinatura – Multitelas e Mobile, por R$28 e R$ 19,97 ao mês, respectivamente.

Entre os destaques do streaming HBO Max, está a transmissão dos jogos ao vivo da UEFA Champions League para o Brasil. Além disso, usuários que já assinam os serviços da HBO (ou por meio de parceiros, como a DirecTV GO) seguirão com a nova plataforma sem custos.

Streaming HBO Max: Conteúdo

A plataforma terá os filmes da Warner Bros., sem custo adicional, apenas 35 dias após seu lançamento nos cinemas da América Latina. São títulos como:

o musical EM UM BAIRRO DE NOVA YORK , de Lin-Manuel Miranda

, de Lin-Manuel Miranda SPACE JAM: UM NOVO LEGADO , estrelado por LeBron James

, estrelado por LeBron James ESQUADRÃO SUICIDA , dirigido por James Gunn e estrelado por Margot Robbie e John Cena

, dirigido por James Gunn e estrelado por Margot Robbie e John Cena DUNE, estrelado por Timothée Chalamet e Zendaya e dirigido por Denis Villeneuve

Além disso, estreias recentes como TOM & JERRY, MORTAL KOMBAT, o premiado JUDAS E O MESSIAS NEGRO e GODZILLA VS. KONG estarão disponíveis na HBO Max em 2021.

O streaming HBO Max também será o lar de:

HARRY POTTER

O SENHOR DOS ANÉIS

MATRIX

O MÁGICO DE OZ

CASABLANCA

CANTANDO NA CHUVA

O serviço também trará o universo DC aos fãs com os títulos:

LIGA DA JUSTIÇA de ZACK SNYDER

MULHER-MARAVILHA 1984

CORINGA

SUPERMAN & LOIS

DOOM PATROL

Títulos exclusivos da TV também estarão no streaming HBO Max, como:

FRIENDS

THE BIG BANG THEORY

OS SOPRANOS

GAME OF THRONES

SEX AND THE CITY

Haverá conteúdo exclusivo produzido especialmente para a plataforma sob a marca Max Originals, com títulos como:

a comédia dramática estrelada por Kaley Cuoco, THE FLIGHT ATTENDANT

o autêntico drama juvenil GENERA+ION

a ficção científica produzida por Ridley Scott, RAISED BY WOLVES

novos realities e séries documentais como SELENA + CHEF

o concurso de dança LEGENDARY

a docussérie da NICKI MINAJ.

Novos conteúdos estão incluídos, como o especial FRIENDS: THE REUNION, o novo capítulo de SEX AND THE CITY em AND JUST THAT…, e a refilmagem de GOSSIP GIRL.

O streaming HBO Max terá títulos locais produzidos na região também estarão na HBO Max como:

POP DIVAS , competição pela coroa do pop apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza

, competição pela coroa do pop apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza a série documental PCC O PODER SECRETO

o programa de astrologia apresentado por Giovanna Ewbank, JORNADA ASTRAL

uma competição com os melhores estilistas em THE CUT

AS BRAVAS , série mexicana sobre futebol feminino com os roteiristas José Javier Reguilón, Luis Gamboa, Paula Redón e Helen Santiago

, série mexicana sobre futebol feminino com os roteiristas José Javier Reguilón, Luis Gamboa, Paula Redón e Helen Santiago AMARRAÇÃO NO AMOR , comédia melodramática estrelada por Gabriela de la Garza

, comédia melodramática estrelada por Gabriela de la Garza a comédia de ação BUNKER

O streaming A HBO Max também apresentará um catálogo com curadoria de títulos do mundo todo, com séries:

também apresentará um catálogo com curadoria de títulos do mundo todo, com séries: como o drama escandinavo BEARTOWN

a série de terror espanhola do renomado diretor Alex de la Iglesia, 30 MOEDAS

a biografia antecipada de Cristina Ortiz em VENENO

a série italiana GOMORRA

o drama israelense VALLEY OF TEARS

melodramas turcos como A ESCOLHA

a série de um jovem com habilidades especiais, UM MILAGRE

Para as crianças, a plataforma trará títulos como como Looney Tunes, Hanna-Barbera e Cartoon Network, incluindo:

HORA DA AVENTURA: TERRAS DISTANTES

OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO

SCOOBY DOO

PATRULHA CANINA

O LIVRO DOS SUSTOS DE FRANKELDA

O INCRÍVEL MUNDO DE GUMBALL

BEN 10

AS MENINAS SUPERPODEROSAS

os desenhos LOONEY TUNES

Streaming HBO Max: Planos e ofertas