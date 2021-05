Américas registraram 1,2 milhão de casos de covid-19 na semana, alerta Opas

26/05/2021 | 13:09



A Diretora-geral da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, disse que a pandemia de coronavírus nas Américas registra uma "tendência preocupante", com os novos casos de covid-19 se estabilizando em um nível muito alto, enquanto países da América Latina lideram a taxa de mortalidade global pela doença.

Segundo Carissa Etienne, houve mais de 1,2 milhão de infecções e 31 mil óbitos por covid-19 na última semana nas Américas. Ela destacou Uruguai, Argentina e Brasil entre as nações que registraram alta nos casos. A diretora da Opas ainda se mostrou preocupada com a subnotificação de casos nos países latino-americanos.

Vacinas

A Opas espera que o acesso aos imunizantes contra a covid-19 nas Américas se torne mais amplo a partir do segundo semestre, à medida que as fabricantes que assinaram acordos com o mecanismo Covax entreguem mais doses, segundo disse o diretor assistente da entidade, Jarbas Barbosa.

Ele destacou que, no primeiro semestre, as entregas foram comprometidas pelo bloqueio que o governo da Índia impôs às exportações de vacinas, por conta do recrudescimento local da pandemia. De todas as doses de vacinas prometidas à Covax, cerca de 70% serão entregues na segunda metade do ano, afirmou Barbosa.