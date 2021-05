Kanye West estaria namorando ex de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper

26/05/2021 | 13:10



Kanye West e Kim Kardashian ainda não falaram publicamente sobre o divórcio que está em andamento, mas parece que, mesmo assim, o rapper já resolveu seguir em frente com sua vida amorosa.

De acordo com o Daily Mail, o site DeuxMoi divulgou que ele estaria vivendo um affair com a modelo russa Irina Shayk, ex-namorada de Bradley Cooper e de Cristiano Ronaldo.

- O Kanye West está namorando em segredo com a Irina Shayka, mãe da filha do Bradley Cooper. Talvez namorando não seja a palavra certa, mas há com certeza algum interesse mútuo, disse a fonte.

Outro informante no entanto afirmou se tratar mesmo de um relacionamento sério:

- Definitivamente namorando!, declarou.

Por enquanto, eles não se pronunciaram sobre os boatos, que tomaram conta da imprensa internacional.

Mas o The Sun até conversou com uma fonte próxima à Kim Kardashian, que revelou que a socialite não está nem aí para o novo romance do ex:

- Ela não se importa nem um pouco, ninguém no ciclo de amigos dela se importa ou acredita nisso. Mas mesmo que seja verdade, duvido que ela esteja chateada, disse.

Aliás, Kim também parece ter seguido em frente! De acordo com o Daily Mail, ela foi vista no sábado, dia 23, marcando presença na festa de aniversário do bilionário Jamie Reuben em Beverly Hills. O evento aconteceu um dia antes do aniversário de sete anos de casamento com Kanye.