Prestes a dar à luz, Virginia Fonseca publica vídeo fazendo exame e declara: Maria Alice, saiba que sua mãe está pronta!

26/05/2021 | 13:10



Na tarde da última terça-feira, dia 25, Virginia Fonseca, esposa do sertanejo Zé Felipe, relatou que havia ido ao obstetra após sentir um formigamento no corpo, e descobriu que já estava com dois centímetros de dilatação. Já na manhã desta quarta-feira, dia 26, Virginia compartilhou com os fãs que fez o último exame da pequena enquanto ela ainda está em sua barriga!

No Stories do Instagram, Virginia mostrou que estava se arrumando para ir ao médico, e revelou que está tendo que usar camisetas do marido, já que as suas quase não lhe servem mais. Além disso, ela conta que a maior dificuldade para ficar pronta com o barrigão é calçar o tênis!

Em seguida, a influenciadora publicou um curto vídeo no qual mostra o exame de ultrassonografia sendo realizado em sua barriga. Na legenda, ela escreveu:

Estamos fazendo o último ultrassom da nossa princesinha.