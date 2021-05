No Power Couple Brasil, Deborah escolhe disputar com Nina por causa de Síndrome do Pânico e Filipe se revolta: - Cúmulo do absurdo

26/05/2021 | 12:10



Na última terça-feira, dia 25, o Power Couple Brasil 5 rendeu tensões após o Jogo das Mulheres! O que mais deu o que falar foi o fato de Deborah Albuquerque ter escolhido Nina Cachoeira para duelar indicando que o seu motivo era o fato de ambas sofrerem com a Síndrome do Pânico. Filipe Duarte, marido de Nina, ficou revoltado com a justificativa. Em conversa com a esposa, ele desabafou:

- Como você escolhe a pessoa baseado na doença que você acha que ela tem ou não? Isso não vai ficar desse jeito não, tô te avisando. Eu não vou aceitar isso não, você vai me desculpar. (...) Eu te escolhi porque você tem síndrome do pânico... não interessa! Como alguém fala um trem desse para outra pessoa?!

- Deixa, Filipe!, disse Nina.

Em depoimento, Filipe continuou:

- A Deborah falou um negócio para a minha esposa que para mim é o cúmulo do absurdo, da covardia, do cinismo. (...) Acho o cúmulo da baixeza, você expor alguém. Eu tô revoltado, cara, juro pra você. Tudo tem limite. Já aceitei coisa demais nessa vida.

Já Nina, também para as câmeras, contou o que Deborah falou:

- Porque você tem síndrome do pânico igual eu, você é nervosa igual eu.

Prova e ranking

E as mulheres tiveram que mostrar suas habilidades em um circuito de reparos que consistia em trocar lâmpadas, montar varal, pendurar quadros, dentre outras atividades. Nina acabou perdendo para Deborah e, depois da disputas, ambas discutiram:

- Nós somos as duas mais nervosas, que têm ansiedade. Eu tenho Síndrome do Pânico, você também. Nós duas temos o mesmo problema, disse Deborah.

Nina, então, rebateu:

- E daí, Deborah? Eu não vou cair na sua, não. Você não vai fazer isso comigo.

Após a Prova das Mulheres, Deborah e o marido, Bruno Salomão, passaram a liderar o ranking, com 158 mil reais. Em segundo lugar aparece Geórgia e Thiago, com 66 mil reais. Já Carol e Jonjon estão em terceiro, com 65 mil reais.