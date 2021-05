Ribeirão Pires fará “Dia D” de vacinação contra a gripe no sábado

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 11:46



A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no sábado (29), o “Dia D” de vacinação contra a gripe (Influenza H1N1). Excepcionalmente neste dia, as Unidades Básicas de Saúde e da Família estarão abertas, das 8h às 16h, para a imunização da população. Para a vacinação, é necessário respeitar o intervalo de, no mínimo, 14 dias da imunização contra a Covid-19. Além disso, a pessoa deverá levar: Cartão SUS, CPF e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

Estão aptos a tomar a vacina os idosos a partir dos 60 anos, os professores, crianças a partir dos seis meses e menores de seis anos (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde.

O "dia D" tem como objetivo ampliar o número de vacinados, que, até o momento, ainda é baixo, como explica Audrei Rocha, Secretário Municipal de Saúde. “A quantidade de vacinados está abaixo do esperado, por isso, vamos realizar esse Dia D, para que as pessoas tenham a oportunidade de se vacinar também no final de semana e assim aumentarmos o número de imunizados deste grupo prioritário”, comentou. Segundo o último levantamento realizado pela secretaria de Saúde, apenas 36% do público alvo já foi imunizado.

Confira os endereços das Unidades Básicas de Saúde e da Família:

UBS Centro ( Rua virgílio Gola, 24)

UBS Centro Alto (R. Aurora, 61)

USF Jardim Caçula (R. Fagundes Varela, 08- Represa )

USF Jardim Valentina (R. Francisco Tometich,905)

USF Vila Sueli (R. Antônio Zampol,221)

USF Jardim Guanabara ( R. Firmino G. Pereira, 298 )

USF Santa Luzia (Rua Professor Antônio Nunes, 551)

USF Ouro Fino (Rod. Índio Tibiriçá, 2725)

USF IV Divisão (Estr. Da Sondália,520)



USF Jardim Luzo (R. Júlio Prestes, 22)